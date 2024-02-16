شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية النواب": مصر ستلعب دورا فاعلا فى مجلس الأمن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر ستلعب دوراً كبيراً وفاعلاً فى جميع القضايا الأفريقية التى سيتم طرحها أمام مجلس السلم والأمن الإفريقى بعد انتخاب مصر عضواً بمجلس السلم والأمن الأفريقى لمدة عامين "2024 - 2026"، معتبراً أن انتخاب مصر فى هذا المجلس بمثابة اعتراف حقيقى بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الأفريقية.

كما اعتبر "الجبلى" أن حصول مصر على أغلبية كاسحة وكبيرة وصلت إلى 44 صوتا من أصل 46 بمثابة دليل قاطع على التقدير الكبير من دول القارة السمراء لدور مصر على الساحة الأفريقية ورغبة الدول الأفريقية في أن تمثلها مصر داخل تلك الآلية المهمة كما يعكس ذلك التأييد الكبير وواسع النطاق من المجتمع الافريقى للقاهرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتي تنقسم إلى خمسة أقاليم جغرافية (شمال، غرب، وسط، شرق، وجنوب).

وأكد أن دول أفريقيا أصبح لديها ثقة كبيرة في مصر وقياداتها السياسية التي سبق وترأست الاتحاد الأفريقي وكذلك مجلس السلم والأمن الأفريقى، وحققت الكثير من الإنجازات فى هذين الموقعين الإفريقيين رفعيى المستوى.

ووجه الدكتور شريف الجبلى التحية والتقدير للرئيس السيسى على الدور الفاعل والكبير الذي قامت به مصر تجاه جميع القضايا التى تهم القارة السمراء مؤكداً أن الرئيس السيسي أول قائد فى تاريخ مصر يعطى ملف التعاون المصرى الأفريقي أهمية كبيرة، مؤكداً أن الرئيس السيسى خلال فترة قيادته للاتحاد الأفريقي بادر بتقديم العديد من المبادرات المهمة والناجحة لإعلاء لغة الحوار والسلام وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة الحروب والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية ودعم التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.

وأعرب الدكتور شريف الجبلى عن ثقته التامة في أن مصر بقيادة الرئيس السيسى سيكون لها تأثير كبير داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي لمواجهة كل المشكلات التي تهدد الاستقرار والسلم والأمن الدوليين مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى دورها المهم تجاه جميع القضايا الأفريقية.