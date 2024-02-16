نقابة المحامين شجبت الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على الجنوب والمدنيين العزل

شجب مجلس نقابة المحامين في بيروت في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب فادي مصري وحضور الأعضاء، "ما يتعرض له جنوب لبنان من اعتداءات إسرائيلية وحشية واقعة على المدنيين العزل".
ورأى أن "هذا التمادي المستمر في الإجرام يتطلب تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاك السيادة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن واحترام حقوق الإنسان وسلامة المدنيين".
وأكد "وقوفه بجانب الأهل في الجنوب، لا سيما مع الزملاء المحامين وعائلاتهم"، داعيا إلى "أقصى درجات التضامن الوطني في هذا الظرف العصيب الذي يجتازه لبنان".
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