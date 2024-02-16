ارسلان لابناء الجولان: لا مكان لمن يرضخ للتجنيد الإجباري في جيش العدو بيننا

اشار رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان الى إن "هويتنا وأصالتنا في بني معروف بوصلتهما اليوم أبناء الجولان العربي السوري المحتل ومشايخه. وموقف الهيئة الدينية والزمنية فيه يمثّل كل موحّد أصيل وشريف في العالم".

وأردف أرسلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "لا مكان لمن يرضخ للتجنيد الإجباري في جيش العدو بيننا، ومن يراهن في هذه المرحلة الدقيقة على انتصاره فهو واهم".