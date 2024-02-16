اشار رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان الى إن "هويتنا وأصالتنا في بني معروف بوصلتهما اليوم أبناء الجولان العربي السوري المحتل ومشايخه. وموقف الهيئة الدينية والزمنية فيه يمثّل كل موحّد أصيل وشريف في العالم".
وأردف أرسلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "لا مكان لمن يرضخ للتجنيد الإجباري في جيش العدو بيننا، ومن يراهن في هذه المرحلة الدقيقة على انتصاره فهو واهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان لابناء الجولان: لا مكان لمن يرضخ للتجنيد الإجباري في جيش العدو بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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