كشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّه "ربما يقوم رئيس مجلس النواب بالمبادرة لاجراء حوار او مشاورات مع الكتل النيابية تسبق الدعوة الى جلسة انتخابية قبيل شهر رمضان المبارك".

كانت هذه تفاصيل خبر زوّار بري لـ"الجديد": رئيس المجلس قد يُبادر لاجراء مشاورات تسبق الدعوة لجلسة انتخابية قُبيل شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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