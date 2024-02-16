ترامب يواجه غرامة طائلة مع صدور الحكم بقضية الاحتيال في نيويورك

يصدر قاض في نيويورك الجمعة، حكماً في قضية مدنية مرفوعة في حق دونالد ترامب ونجليه البالغين، قد يقوّض إمبراطورية الرئيس السابق التجارية، ويرغمه على دفع غرامة تصل إلى 370 مليون دولار لإدانته بتهمة الاحتيال.

ومثل ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وابناه دونالد جونيور وإريك في محاكمة مدنية طويلة استمرت من تشرين الأول إلى كانون الثاني، بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية "منظمة ترامب".

وقد يصدر القاضي أرثر إنغورون الجمعة، قراراً خطياً بدون عقد جلسة، على ما أكد مصدر مطّلع على القضية لوكالة "فرانس برس".

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.

وترامب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، تعتبر رمزاً لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروّجاً لصورته كمطور عقاري ناجح.

واعتبر القاضي إنغورون حتى قبل بدء المرافعات أن الاحتيال مثبت.