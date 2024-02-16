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نازحون أشعلوا إطارات سيارات.. مصدر مسئول يكشف حقيقة اقتحام معبر رفح

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الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر مسئول في هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة إن معبر رفح لم يتم اقتحامه كما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى، مشيراً في تصريحات له مساء الجمعة إلى أن عدد من النازحين الفلسطينيين من الجانب الفلسطيني كانوا قد أشعلوا عدد من إطارات السيارات، واعتدوا علي شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأضاف المصدر، في بيان رسمي، أن تلك الأحداث وقعت شرقي رفح جنوبي قطاع غزة ، لافتاً إلى أن بعض النازحين فتحوا بوابة المعبر واعتدوا علي شاحنات المساعدات، وهو ما استدعى إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لتأمين دخول المساعدات وضبط الوضع الميداني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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