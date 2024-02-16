فرحةٌ انقلبت مأتما.. عريس يُفارق الحياة قبل زفافه بساعات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

في مشهد مأساوي، تحوّلت فرحة زفاف شاب مصري يُدعى "أحمد. م. أ" إلى مأتم، بعد وفاته المفاجئة قبل زفافه بساعتين، اليوم الجمعة.

كان أحمد، قد أوصل عروسه إلى الكوافير استعدادًا لحفل الزفاف، الذي كان مقررًا إقامته في قرية بني مر بمحافظة أسيوط. وعاد إلى المنزل لارتداء بدلة الزفاف، لكنه تأخر داخل شقته. وعند البحث عنه، عُثر عليه داخل الحمام مختنقًا ببخار الماء.

انتقلت قوة من شرطة مركز الفتح إلى موقع الحادث، وبدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الوفاة. وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة بدقة، كما استمعت لأقوال شهود العيان من أفراد العائلة والجيران.

وعمّ الحزن والأسى أهالي قرية بني مر، مسقط رأس أحمد، الذين عبّروا عن صدمتهم من هذه الحادثة الأليمة. ووصف أقارب وأصدقاء أحمد الفقيد بأنه شاب طيب الأخلاق ومحب للخير، وكان الجميع ينتظر بفارغ الصبر زفافه.

كان من المفترض أن يكون يوم الجمعة يوم فرحة وسعادة لأحمد وعروسه، إلا أنه تحوّل إلى يوم حزن وألم. فقد فقدت القرية شابًا غنيًا بالأخلاق، وفُجعت العروس بفقدان حبيبها قبل ساعات قليلة من زفافهما.