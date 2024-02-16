وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الى عمان، للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد السبت بين وزراء داخلية كل من لبنان، الاردن، العراق وسوريا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.
وكان في استقبال مولوي في مطار الملكة علياء الدولي، نظيره الاردني مازن الفراية والقائم بأعمال سفارة لبنان في الاردن بالوكالة السفير يوسف رجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي وصل الى عمان للمشاركة في اجتماع لوزراء داخلية الاردن والعراق وسوريا لبحث التعاون في مكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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