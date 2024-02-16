بو حبيب التقى نظيره الكويتي على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية، خلال الفترة من 16 – 18 شباط 2024، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات.

كما جرى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ومنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.