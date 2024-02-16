واصلت القوات الإسرائيلية الخاصة انتشارها في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الثاني، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم.
وافاد الجيش الاسرائيلي إنه حتى الآن، تم اعتقال 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من تشرين الأول. وأضاف أنه تم استجواب عشرات الأشخاص أثناء العملية، وأن القوات الإسرائيلية صادرت أسلحة في المستشفى وعثرت على قذائف تابعة لحماس في المنطقة المجاورة.
كما عثرت القوات الخاصة الإسرائيلية على صناديق أدوية مكتوب عليها أسماء الاسرى الإسرائيليين اختطفوا في السابع من تشرين الأول. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مصدر الأدوية وملابسات استخدامها.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في مستشفى خان يونس لليوم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.