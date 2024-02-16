القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في مستشفى خان يونس لليوم الثاني

واصلت القوات الإسرائيلية الخاصة انتشارها في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الثاني، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم.

وافاد الجيش الاسرائيلي إنه حتى الآن، تم اعتقال 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من تشرين الأول. وأضاف أنه تم استجواب عشرات الأشخاص أثناء العملية، وأن القوات الإسرائيلية صادرت أسلحة في المستشفى وعثرت على قذائف تابعة لحماس في المنطقة المجاورة.

كما عثرت القوات الخاصة الإسرائيلية على صناديق أدوية مكتوب عليها أسماء الاسرى الإسرائيليين اختطفوا في السابع من تشرين الأول. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مصدر الأدوية وملابسات استخدامها.