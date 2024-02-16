كشفت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن "الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي الخطة المفصلة بشأن العملية العسكرية في رفح"، لافتةً الى أن "الخطة على ما يبدو تتضمن نقل المدنيين إلى مناطق في وسط قطاع غزة وجنوبه".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي الخطة المفصلة بشأن العملية العسكرية في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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