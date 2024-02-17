ستاندرد اند بورز: الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية بلبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي

اشارت "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، الى انها "تثبت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند "SD/SD"، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند "CC/C" مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد".
ولفتت "ستاندرد اند بورز" الى ان "الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي".
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