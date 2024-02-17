بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بشكل كامل خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالب بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بشكل كامل خلال شهر رمضان.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المستوى السياسي لم يوافق بعد على خطط الجيش بخصوص رفح وبعد الموافقة سيحتاج الأمر أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن عضوا المجلس الوزاري جانتس وأيزنكوت يضغطان لبدء العملية العسكرية في رفح فورا، ويطالبان باستدعاء الاحتياط لذلك.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "جانتس وأيزنكوت تذمرا من تفرد نتنياهو بالقرارات الخاصة بالأسرى وهددا بحل حكومة الطوارئ إذا استمر الأمر".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية: "خلافات بين الشرطة من جهة والجيش والشاباك من جهة أخرى بخصوص تحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال رمضان".

من جانبها قالت القناة ١٢ الإسرائيلية، إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي الخطة المفصلة، بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأضافت القناة ١٢ الإسرائيلية: "الخطة على ما يبدو تتضمن نقل المدنيين إلى مناطق في وسط قطاع غزة وجنوبه".