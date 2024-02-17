شكرا لقرائتكم خبر عن فى عام مئوية العلاقات.. دراسة تكشف مجالات التعاون بين مصر والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الاتجاهات المصرية في تنويع الشراكات والبعد عن مفهوم مركزية العلاقات مكونًا أساسيًا ميز تحركاتها على صعيد سياساتها الخارجية، وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن العلاقات المصرية- البرازيلية واحدة من أكثر العلاقات تميزًا بين مصر ودول القارة اللاتينية، وانعكس ذلك على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره البرازيلي في ثاني زيارة رسمية له لأفريقيا منذ توليه المنصب.

وذكرت الدراسة أن برازيليا تنظر لعلاقاتها مع القاهرة بوصفها أحد الإجراءات الاستراتيجية للدبلوماسية البرازيلية، لافتة أن علاقات مصر مع البرازيل تشكل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات ليس فقط للقاهرة ولكن للقارة الأفريقية بشكل عام؛ باعتبار مصر عضوًا في التكتلات والتجمعات الاقتصادية في القارة الأفريقية وعلى رأسها الكوميسا، وتعول مصر على كونها سوقًا كبيرة تضم نحو 110 ملايين نسمة ما يضمن مستويات طلب مرتفعة على السلع وتنشيط حركة الصادرات من دول أمريكا اللاتينية وإليها.

وذكرت الدراسة، مجالات وآفاق التعاون بين مصر والبرازيل:

–الحماية الاجتماعية: تمتلك مصر والبرازيل تجربتين رائدتين بها من خلال المشروع الأضخم لمصر في الشرق الأوسط “حياة كريمة “وكذلك برنامج “تكافل وكرامة”، في الوقت الذي تمكنت فيه البرازيل من انتشال قطاعات كبيرة من المجتمع من براثن الفقر المدقع بعدد من الاستراتيجيات.

–التعاون الاقتصادي: حيث تستهدف الإدارة المصرية الحالية تلبية الاحتياجات الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وتدعيم مجالات التعاون الفني مع الدول التي تمتلك تجارب مهمة واقتصادات صاعدة في ظل ظروف مشابهة لمصر، مع الوضع بالاعتبار أن التعاون في مجال التبادل التجاري لا يزال يميل لصالح البرازيل وهو ما يشير إلى أهمية تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة؛ للاستفادة من الفرص الاقتصادية في البلدين، وتسهيل حركة رجال الأعمال، كما نجحت مصر في توقيع اتفاق التجارة الحرة مع كتلة “الميركوسور” التي تضم البرازيل.

-التعاون في الملفات الإقليمية والدولية: حيث تتشارك مصر والبرازيل وجهات النظر بشأن قضايا حيوية في المحيطين الإقليمي والدولي وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب المستمرة في قطاع غزة؛ فالرئيس البرازيلي مؤيد واضح ومباشر لحقوق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته كما انتقد علنًا عدوان إسرائيل، وكذلك قدم الدعم في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

-الطاقة المتجددة: تملتلك مصر والبرازيل قدرات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.

فيما تختص مصر بميزات جمة في هذا الإطار؛ نظرًا لتوافر طاقة الشمس والرياح لديها، فضلًا عن نمو قطاع البنية التحتية بشكل كبير خلال العقد الأخير. وعلى الناحية الأخرى، تتجه البرازيل إلى تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة للتقليل من انبعاثات الكربون من خلال توقيعها على اتفاق رسمي خلال قمة المناخ الماضية في دبي وحمل اسم “التعهد العالمي بأهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة” وبذلك فهي تتحول لرقم مهم أيضًا في مجال الطاقة المتجددة إذ تأتي أكثر من 80% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة على رأسها الطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع توسعٍ سريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

-الأمن الغذائي: تتمتع البرازيل بقدرات ضخمة في إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى وكذلك في الثروة الحيوانية، مما يجعلها رقمًا مهمًا للغاية في معادلة الأمن الغذائي على مستوى القارة اللاتينية وكذلك على المستوى الدولي بشكل يمكن أن يعوض الصادرات الروسية وربما أيضًا الصينية في بعض الأحيان وإن كان لفترات مؤقتة.