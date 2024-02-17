الجيش الاوكراني: الجيش الروسي أسر جنودا أوكرانيين في أفدييفكا

اعلن الجيش الاوكراني ان "القوات الروسية أسرت العديد من جنوده في افدييفكا، مركز المعارك في شرق البلاد، حيث تتمتع هذه القوات بتفوق على صعيد العديد والمدفعية والطيران".

واوضح الجنرال الاوكراني اولكسندر تارنافسكي الذي يقود هذه المنطقة عبر "تلغرام"، إن المدافعين عن افدييفكا "كانوا ينتقلون عند الضرورة الى مواقع جديدة. المؤسف انه خلال إحدى عمليات الانتقال هذه، تم أسر العديد من جنودنا".