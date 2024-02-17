الخارجية الاميركية: بلينكن اجرى حواراً صريحاً وبناء مع نظيره الصيني على هامش مؤتمر ميونيخ

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حواراً "صريحاً وبناء" مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، معرباً عن قلقه خصوصاً بشأن دعم بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، "أجرى الجانبان مناقشة صريحة وبناءة تناولت مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية في إطار جهودهما للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بينهما بشكل مسؤول".
ونقل ميلر عن وزير الخارجية الأميركي تشديده على أهمية "الحفاظ على السلام في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".
كما أكد البيان قلق واشنطن "بشأن دعم الصين لروسيا في حربها على أوكرانيا، بما في ذلك الدعم المقدّم للصناعة الدفاعية الروسية".
كذلك أعرب بلينكن عن مخاوف تتعلق بتطوير روسيا قدرة مضادة للأقمار الاصطناعية، حسبما أفاد ميلر.
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