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عمرو أديب: أردوغان كان بينه وبين قبر مرسي 5 دقائق بالعربية ومراحش قرأ له الفاتحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر.

قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة: "أردوغان مجاش مصر عشان فجأة بقا يحبنا، هو جه عشان إتأكد أن مصر قوية".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أن تركيا كانت تصف الوضع في مصر بالانقلاب، مضيفا: "أردوغان كان بينه وبين قبر محمد مرسي 5 دقائق بالعربية.. ومراحش قرأ له الفاتحة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أردوغان باع كل حاجة وقرر يزور مصر عشان عارف قيمة مصر".

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