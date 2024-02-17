الشرقية للدخان عن زيادة أسعار منتجاتها: 75% من تكلفة السيجارة بالدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف هانى أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، سبب زيادة أسعار جميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان

وقال أمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن زيادة أسعار السجائر طفيفة جدًا، مقارنة بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام.

أوضح العضو المنتدب لـ "إيسترن كومباني": "إحنا مش شركة تجارية أوي، وإلا كنا رفعنا أسعارنا بنسب كبيرة زي بقية الشركات، سعر فلتر السجائر زاد 400%، و75% من تكلفة السيجارة بالدولار، ومن أول المادة الخام لحد الفلتر كله مستورد والتجميع فقط في مصر"

ليرد الإعلامي عمر أديب ساخرًا: "يعني إحنا في مصر يدوب بنلف!".