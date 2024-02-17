"لكل المراحل".. حالات يجوز فيها فصل الطالب نهائيا خلال الدراسة (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة الإبتدائي والإعدادي والثانوي والدبلومات الفنية بشأن الغياب عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2024.

وشمل التحذيرات التي وجهتها الوزارة عدم تخطي النسبة المقررة في القرارات الوزارية ولائحة الانضباط المدرسي، إذ شددت على كافة مديري الإدارات التعليمية في المحافظات على تفعيل الغياب الإلكتروني وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة.

الفصل النهائي من المدرسة

كما شملت التحذيرات أنه لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، ووفقا للائحة الانضباط المدرسي يجرى فصل الطالب نهائيا الذين يتجاوزوا نسب الغياب المقررة، بداية من الإنذار بالفصل ثم الفصل الفعلي من المدرسة، وتحويل الطالب إلى منازل وخصم درجات المواظبة.

ووفقا للقرارات الوزاري، يجرى خصم درجات الحضور والمواظبة من الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب بدون عذر، ومن ثم تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين، وبالتالي لن يحصلوا على الدرجات النهائية.

خصم درجات الحضور والمواظبة

وبحسب لائحة الانضباط المدرسي يجرى خصم درجات المواظبة من الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب بدون عذر، ومن ثم تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين، وحددت لائحة الانضباط المدرسي المعالجات التي يجري اتباعها مع الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب المقررة المتواصل والمستمر بدون عذر:

- المعالجة الأولى:

في لائحة الانضباط المدرسي للغياب بدون عذر تجرى برصد المختص في المدرسة حالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم تكرار ذلك، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار ذلك.

- المعالجة الثانية:

تتضمن تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته، وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، وإنذار أول يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى فصل آخر، وفي حالة تكرار الغياب يُعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر.

- المعالجة الثالثة:

تكون إنذارًا ثانيًا يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حالة التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ٩٠%.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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