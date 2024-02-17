شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بالتحالف الوطنى: دور مصر تاريخى فى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ريهام عطية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مصر لعبت دورًا لاينسى وتاريخي يجعلني أشعر بالفخر بأننى أحمل الجنسية المصرية، في التعامل مع الحرب على غزة من خلال تخفيف المعاناة عن آلاف من المدنيين الذين يعانون من ويلات الحرب والدمار ويعشيون على أصوات القصف التي لم تتوقف لحظة.

وتابعت عضو التحالف الوطني في حديث لـ"الخليج 365"، قائلة:" أتيحت لي فرصة المرور مع شاحنات الإغاثة، وشاهدت المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لكنه رغم آلام الدمار والفراق صامدين في وجه هذا العدوان فلم أر صمود مثلما رأيت لدى هذا الشعب العظيم، ولكل من يشكك في دور مصر ويزايد على ماقدمته لأشقائنا في غزة عليه الذهاب على معبر رفح ليرى بنفسه حجم المساعدات التي تذهب إلى غزة ونصيب مصر الذى تجاوز 80% من تلك المساعدات".

وأشارت "عطية"، إلى أن المواد الغذائية ومستلزمات المعيشة مثل الأكفان وغيرها من المحتويات التي تضمها شاحنات الإغاثة، تكون بناءا على طلب من النازحين بالتنسيق مع قوافل الإغاثة المصرية، لسد احتياجات النازحين وتخفيف المعاناة من على كاهلم