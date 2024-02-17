بلينكن: أجريت مناقشة بناءة مع وزير خارجية الصين حول قضايا ثنائية ودولية بما فيها الوضع بالشرق الأوسط

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى "أنني أجريت مناقشة بناءة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي حول قضايا ثنائية ودولية بما فيها الوضع بالشرق الأوسط"، وذلك في لقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

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