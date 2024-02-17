"وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار بغزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي بايدن تستعد لإرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار بغزة".

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