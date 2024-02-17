خارجية بريطانيا استدعت الدبلوماسيين الروس بالبلاد بعد وفاة نافالني

استدعت الحكومة البريطانية الدبلوماسيين في السفارة الروسية لإعلامهم بأن السلطات الروسية "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن وفاة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن وفاة نافالني في سجنه يجب "التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف".
وصرح متحدث باسمها بأنه "في السنوات الأخيرة، سجنته السلطات بتهم ملفقة، وسممته بغاز أعصاب محظور، وأرسلته إلى مستعمرة عقابية في القطب الشمالي. لا ينبغي لأحد أن يشك في الطبيعة الوحشية للنظام الروسي".
وبالتالي استدعت وزارة الخارجية البريطانية الدبلوماسيين الروس "لإيضاح أننا نحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة" حسب ما جاء في البيان.
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