بلينكن يتوجه إلى البرازيل والأرجنتين الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات

يتوجّه وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل للمرّة الأولى إلى البرازيل والارجنتين، وفق ما أعلنت الخارجيّة الأميركيّة الجمعة، فيما تسعى واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع قادة هذين البلدين الواقعين في أميركا اللاتينية.

وسيلتقي وزير الخارجيّة الأميركي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي في بوينوس آيريس. وسيحضر أيضا اجتماعا لوزراء خارجيّة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وفي هذه المناسبة، يمكن أن يعقد لقاءً نادرا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ويُكثّف بلينكن جولاته الدوليّة، وهو موجود في أوروبا الجمعة. لكنّه لم يسبق أن زار البرازيل، أكبر اقتصاد والدولة الأكثر اكتظاظا بالسكّان في أميركا اللاتينيّة، منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات.