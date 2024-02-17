سريع: القوات اليمنية استهدفت سفينة نفطية بريطانية بالبحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، التابعة لحركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أنّ "القوات البحرية في القواتِ المسلحة اليمنية نفّذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "POLLUX" في البحر الأحمر بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانتِ الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله".

وأكّد أنَّ القوات المسلحة مستمرة في عملياتِها العسكريةِ في "البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وشدد سريع، على أنَّ "القوات المسلحةَ اليمنية لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعًا عن اليمن العزيز، وتأكيدًا على استمرار التضامن العمليّ مع الشعبِ الفلسطيني".