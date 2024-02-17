وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون في الأزمات الدولية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

يُعقد الاجتماع الأوّل لوزراء خارجيّة دول مجموعة السبع الصناعيّة الكبرى تحت الرئاسة الإيطاليّة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في جنوب ألمانيا، وهو مخصّص للبحث في الأزمات الدوليّة بينها الحرب على غزة والوضع في البحر الأحمر والهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبحسب الخارجيّة الإيطاليّة، سيستهلّ وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاجاني الاجتماع "بمناقشة الأزمة في قطاع غزّة وآثارها في الشرق الأوسط".

وسيتواصل الاجتماع "بتبادل للأفكار حول الوضع في البحر الأحمر" حيث تكثّف القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنًا مع غزة، إضافة إلى السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا بعد شنّ البلدين غارات جويّة داخل اليمن.

أمّا الجزء الثاني من الاجتماع "فسيكون مفتوحًا لمشاركة وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا، وفيه ستتمّ مناقشة العدوان الروسي على أوكرانيا ومواصلة دعم مجموعة السبع لكييف"، حسب البيان الإيطالي.

وقرّرت مجموعة السبع في تمّوز 2023 توقيع عقود أمنيّة ثنائيّة مع أوكرانيا. وبعد توقيع عقد مع لندن في كانون الثاني، وقّعت كييف الجمعة اتّفاقين مماثلين مع ألمانيا وفرنسا.