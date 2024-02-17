الاساتذة المتعاقدون بالجامعة اللبنانية أعلنوا استمرار الاعمال الاكاديمية بعد أنباء عن قرب رفع ملف التفرغ للحكومة

دعت اللّجنةُ الرسميّةُ للأساتذة المتعاقدين بالسّاعة في الجامعة اللّبنانيّة، بعد اجتماع عقدته امس، الى "استمرار الوضع القائم على ما هو عليه، بخاصة في ما يتعلق بضرورة التزام القرارات السابقة الخاصة بالاعمال الاكاديمية".

ولفتت، في بيان، إلى أنّه "بناءً على المعلومات الإيجابيّة الواردة من وزارة التربية، والتي تشير إلى قربِ رفعِ مِلف التفرغ إلى مجلس الوزراء، واستنادًا إلى لقاءات مهمة جدًّا ستعقدها اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة مع المعنيين بهذا الملف وبكافة الحقوق ذات الصلة نهار الأربعاء المقبل. ولمّا كانت اللّجنةُ حريصةً على عدم التصعيد في ظلّ المؤشّرات الإيجابيّة، فإنها تؤكد استمرار الوضع القائم على ما هو عليه بخاصة في ما يتعلَّق بضرورة التزام القرارات السابقة الخاصة بالأعمال الأكاديمية".

وأثنت على "صمود الأساتذة وحكمتهم ووحدتهم و التي ستثمر نجاحًا في إحقاق الحق، فإنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحةً في انتظار ما سيتمخّض عن لقاءات الأربعاء المقبل، ثُمّ تبني على الشّيء مقتضاه".