شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تعلن ألف جنيه زيادة فى أجور العاملين بالصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تقرر زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه شهريا، وعلي أن لا يقل الحد الأدني لأجور العاملين بها عن 6 آلاف جنيه شهريا ابتداء من مرتب شهر مارس المقبل .

وأضاف رئيس الهيئة ان هذا القرار يمثل انعكاسا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية وتقديم كافة اوجه الدعم لها، مشيرا إلي أن القرار يأتي تنفيذا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بسرعة إستجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط وزير المالية ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية .

وأكد عبد الصادق الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.