الاحتلال: اعتقال 100 شخص بمجمع ناصر الطبي جنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن قواته اعتقلت 100 شخص حتى الآن خلال عمليته في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن "الجنود يواصلون عملياتهم في منطقة خان يونس واعتقلوا 100 شخص يشتبه في قيامهم بنشاط بمجمع ناصر حتى الآن، بالتوازي مع نشاط إضافي للجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دخلت المجمع الطبي الواقع في المدينة الأكبر في جنوب قطاع غزة أول أمس الخميس، بهدف معلن هو استعادة جثث الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم في المنطقة الساحلية عقب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها منظمة حماس الفلسطينية المتطرفة وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل.

ولم يعلن جيش الاحتلال حتى الآن ما إذا كان قد تمكن من القيام بذلك.

وذكر جيش الاحتلال أن القوات "تواصل القيام بعملية دقيقة ومحددة ضد منظمة حماس " داخل مستشفى ناصر ".

وحتى الآن، استشهد 5 مرضى في وحدة العناية المركزة بمستشفى ناصر بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسط العملية الإسرائيلية، مما تسبب في قطع إمدادات الأكسجين عنهم، وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.

وحذرت الوزارة أن المزيد من المرضى، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات، معرضون للخطر، واتهمت إسرائيل بمنع نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى مستشفيات أخرى ومنع قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مستشفى ناصر.

ومساء أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يهاجم إمدادات الطاقة، مضيفا أن الوحدة العاملة هناك لديها تعليمات صارمة بضمان استمرار عمل المستشفى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم السبت ، قيام القوات الإسرائيلية باعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي غرب خانيونس جنوب القطاع.

وتشن إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلية مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين (غالبيتهم من حماس).