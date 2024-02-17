شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق قوافل أبواب الخير فى 5 محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صندوق تحيا مصر في تسيير قوافل مبادرة "أبواب الخير"، لرعاية 5 ملايين مواطن بكافة محافظات الجمهورية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية، حيث تم اطلاق أولى قوافل من مبادرة أبواب الخير، بتوزيع المرحلة الأولي من الكراتين الغذائية والتي تضم 200 ألف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات.

وكان صندوق تحيا مصر قد أطلق قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية،ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .

وكان تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قد أكد ، إن مبادرة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعكس أيضًا روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع.

وأوضح عبد الفتاح أنه سيتم إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير تباعًا إلى كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أولى قوافل المبادرة انطلقت اليوم إلى محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان حيث إن مبادرة أبواب الخير تستهدف توفير نحو مليون كرتونة بما يعادل 12300طن تقْريبًا من المواد الغذائية الجافة، لتحصل كل أسرة على كرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول الى كافة المستحقين في كل القرى والنجوع خاصتًا في المناطق النائية بأنحاء الجمهورية.