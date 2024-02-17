نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 20 مواطنًا بالضفة ما يرفع العدد إلى 7060 منذ 7 تشرين الأول

كشف نادي الأسير الفلسطيني، أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنًا على الأقل في الضفة الغربية منذ يوم أمس الجمعة"، معلنًا ارتفاع العدد إلى 7060 منذ 7 تشرين الأول.

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