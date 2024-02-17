أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ هناك "توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأمس، ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على وقف موقت لإطلاق النار للتمكن من إطلاق سراح الأسرى، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين المسؤولين الإسرائيليين، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تهديد عضوَي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت نتانياهو بحل حكومة الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.