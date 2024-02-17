إعلام إسرائيلي: توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ هناك "توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمس، ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على وقف موقت لإطلاق النار للتمكن من إطلاق سراح الأسرى، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين المسؤولين الإسرائيليين، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تهديد عضوَي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت نتانياهو بحل حكومة الحرب.