الحريري عرض المستجدات مع زوّاره في "بيت الوسط"

التقى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في "بيت الوسط" رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، وبحث معه آخر المستجدات والأوضاع العامة.

وكان الحريري قد التقى القائمة بأعمال سفارة بريطانيا في لبنان كاميلا نيكلس وعرض معها العلاقات بين البلدين.

كما استقبل الوزير السابق مروان شربل وبحث معه آخر التطورات.

والتقى الحريري القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، الذي أوضح على أن "اللقاء كان فرصة طيبة للاستماع إلى رأي الرئيس الحريري في الكثير من الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى استعراض العلاقات اللبنانية العراقية وكيفية تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

كما التقى الحريري المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم وبحث معه آخر المستجدات.