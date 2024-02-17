انت الان تتابع خبر اختلاف بين التنزيل والتحميل.. العراق يتراجع 6 مراتب بسرعة الانترنت عالميًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء العراق متراجعا 6 مراتب على أساس شهري، حيث حل العراق بالمرتبة 122 عالميًا من اصل 181 دولة، وجاء تراجع العراق بهذا الشهر بسبب تراجع سرعة التنزيل من 34.7 ميغا بت في الثانية، إلى 32.6 ميغا بت في الثانية، بالرغم من ارتفاع سرعة التحميل لديه من 29.3 إلى 29.6 ميغابت في الثانية، بحسب مؤشر سرعة الانترنت العالمي الذي اطلعت الخليج 365 على تقريره.اما عربيا فجاء العراق بالمرتبة التاسعة، فيما حلت الامارات بالمرتبة الأولى بسرعة انترنت بلغت نحو 250 ميغا بت بالثانية، وجاءت بالمرتبة السادسة عالميًا.

وبلغت سرعة الانترنت لدى العراق 32.6 ميغا بت في الثانية، لشهر يناير الماضي، فيما تم تسجيل اعلى سرعة انترنت عالميا في سنغافورة وبلغت اكثر من 277 ميغا بت بالثانية، اما اقل سرعة مسجلة فجاءت في كوبا وبلغت 2.4 ميغا بت في الثانية.

