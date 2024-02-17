اخبار العالم

اكتشاف تلال آثاري جديدة في واسط (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اكتشاف تلال آثاري جديدة في واسط (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزارة الداخلية، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قسم شرطة حماية آثار وتراث واسط قام بتأمين الحماية لبعثة المسح الإيطالية أثناء قيامها بمسح المواقع الآثارية في قضاء الشحيمية قرية اشبيلية"، مشيرة الى انه "تم اكتشاف تلال آثاري جديدة في المحافظة التي تضم أكثر من 800 موقع وتل أثري مثبت حتى الآن".

وتعمل البعثة الإيطالية على مسح واستكشاف مواقع وتلال آثارية جديدة لغرض دراستها والبحث عن أسماء لها وتثبيتها، وفقا للبيان.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا