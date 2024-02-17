انت الان تتابع خبر اكتشاف تلال آثاري جديدة في واسط (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزارة الداخلية، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قسم شرطة حماية آثار وتراث واسط قام بتأمين الحماية لبعثة المسح الإيطالية أثناء قيامها بمسح المواقع الآثارية في قضاء الشحيمية قرية اشبيلية"، مشيرة الى انه "تم اكتشاف تلال آثاري جديدة في المحافظة التي تضم أكثر من 800 موقع وتل أثري مثبت حتى الآن".



وتعمل البعثة الإيطالية على مسح واستكشاف مواقع وتلال آثارية جديدة لغرض دراستها والبحث عن أسماء لها وتثبيتها، وفقا للبيان.