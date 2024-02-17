الدفاع الروسية: تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بيانا أشارت فيه إلى أنه تم تحييد 975 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 90 عسكريا، ودبابة ومركبتي قتال وناقلتي جند مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، وعلى محور كراسني ليمان سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع مهمة وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 315 عسكريا".

وأضافت أنه "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وتم صد أربعة هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 360 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة".

وعلى محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، وبلغت خسائر العدو أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 عسكريا.

وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قصفت معدات ومستودعات أسلحة الطيران ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في 110 مناطق، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 47 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة و7 صواريخ من نظام "هيمارس" و3 صواريخ موجهة مضادة للطائرات".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.