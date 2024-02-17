إعلام عبري: إطلاق صاروخين من لبنان تجاه مزارع شبعا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخين أطلاقا من لبنان تجاه منطقة هار دوف مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله: أطلقنا صاروخين باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

على جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية، قصف جيش الدفاع بالمدفعية وأغار على مستودع أسلحة للجيش السوري في منطقة محجة (في محافظة درعا)".

وأضاف المتحدث أن ذلك جاء "ردا على عملية إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية باتجاه جنوب هضبة الجولان، والتي لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وفي البيان ذاته، أشار المتحدث إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، تم قصف مناطق عدةجنوبي لبنان، بالمدفعية، بحسب قوله.

وأضاف أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي، شنّت هجوما على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة جبل بلاط، كما تم استهداف مبنى عسكري في منطقة بنت جبيل.