ابي رميا: هناك تطمينات أوروبية بتأمين تمويل "الأونروا" في لبنان

التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، خلال جولته الاوروبية، كوادر "التجمع من أجل لبنان" في فرنسا (التيار الوطني الحر في فرنسا) بحضور رئيس التجمع انطوان شديد ورئيس التجمع من أجل لبنان في باريس انطوان جبّور.

وتحدث أبي رميا خلال اللقاء عن حصيلة لقاءاته مع الرئاسة الفرنسية ووزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين وعدد من البرلمانيين الأوروبيين، كما عن لقاءاته التي قام بها والوفد النيابي اللبناني في باريس وبروكسل حول ملف النازحين السوريين في لبنان.

وأشار إلى المقاربة اللبنانية الموحدة حول "ضرورة ايجاد حلول سريعة لعودة النازحين الى بلادهم"، متطرقا إلى الوضع في الجنوب اللبناني والإجماع اللبناني على "التمسك بتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة كمدخل لتحقيق الامن والاستقرار، إضافة الى أهمية عدم انجرار لبنان إلى حرب واسعة".

وقارب ابي رميا ملفات عدة كالاستحقاق الرئاسي وموضوع "الاونروا"، مشيرًا إلى "تطمينات اوروبية بتأمين تمويل الاونروا في لبنان، كي لا يشكل اللاجئون الفلسطينيون عبئا إضافيا على لبنان".

واختتم لقاءه مع كوادر التيار بحوار مفتوح حول مختلف الملفات الوطنية والشؤون التنظيمية الداخلية للتيار.