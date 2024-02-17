شبكة "ABC": خارجية أميركا تلقّت تحذيرات من دبلوماسييها بالشرق الأوسط بشأن تنامي العداء لواشنطن

نقلت شبكة "أي بي سي" عن مصادر، قولها إنّ "الخارجية الأميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها في الشرق الأوسط بشأن تنامي العداء لواشنطن".

ولفتت المصادر إلى أنّ "سبب تنامي العداء لواشنطن موقفها من الحرب في غزة ودعمها المطلق لإسرائيل".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي بايدن تستعد لإرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار بغزة".

ويأتي ذلك في وقت تواجه الإدارة الأميركية انتقادات داخلية وخارجية على مختلف الصعد بسبب دعمها المستمر للحرب الإسرائيلية على غزة.