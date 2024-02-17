قالت مصادر مطّلعة لـ"النشرة" إنّ "حدّة الحرب في غزة ومواجهات الحدود الجنوبية اللبنانية، والتصعيد في الخطابات المتبادلة، لا يعني عدم وجود مشاريع تسوية، بل إن مساعٍ جدية تقودها عواصم عدة لفرض وقف الحرب تحت عنوان "هدنة لتبادل الأسرى".
وبحسب المعلومات فإن تواصلاً اميركياً- قطرياً مكثّفاً استبق وصول وفد اسرائيلي الى الدوحة لمتابعة المفاوضات، في ظل ضغوط تمارسها واشنطن على تل ابيب للوصول الى حل، تمثّلت بتلويح الأميركيين بورقة فرط الحكومة الاسرائيلية، في حال استمر رئيسها بنيامين نتنياهو بعرقلة المساعي لوقف النار في غزة، فيقوم حينها عضوا مجلس الحرب بني غانتس وغادي آيزنكوت بالإنسحاب. علماً ان مسؤولين اميركيين كانوا اشاروا الى ان الحرب يُفترض ان تنتهي قبل حلول شهر الصوم عند المسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "النشرة": مساع جدية تنطلق مجددا لوقف حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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