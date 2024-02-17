أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائلي عيار استهدف المنطقة الحرجية بين الفرديس وكفرحمام في خراج الهبارية. هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف مدفعي على خراج راشيا الفخار وعن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مارون الراس، حيث توجهت فرق الاسعاف الى المكان.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": استهدافات إسرائيلية طالت منزلًا في مارون الراس وأطراف الفرديس وكفرحمام وراشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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