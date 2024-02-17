الحريري وعودة بحثا هاتفيًا آخر التطورات

جرى اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، تخلله بحث في آخر التطورات.

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