بلينكن: يجب عزل إيران مع وكلائها وهناك فرصة استثنائية لإسرائيل بشأن اندماجها في المنطقة

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى أنّ "إسرائيل أصبحت أكثر أمنًا الآن"، موضحًا أنّ عليها "تقليل الضرر على المدنيين في الحرب بغزة وأن تسمح بوصول المساعدات".

ولفت، في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إلى أنّ "لا بد من حل الدولتين على نحو يضمن أمن إسرائيل عبر التزامات تحقق ذلك"، كما ذكر أنّ "إيران أكبر تهديد لأمن إسرائيل وأمننا جميعا ويجب عزلها مع وكلائها".

إلى ذلك، صرّح بلينكن بأنّ "هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة في ما يتعلق باندماجها"، مدّعيًا أنّه "تقريبًا كل دولة عربية الآن تريد دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات"، كاشفًا عن أنّ "هناك جهود حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية".