وزير خارجية الصين: لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة

أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، أنّه "تم تهجير أجيال من الشعب الفلسطيني وأصبحت غير قادرة على العودة إلى ديارها حتى يومنا هذا".

ولفت إلى أنّه "يجب تحقيق تسوية دائمة على أساس حل الدولتين وحينها يمكن أن تحقق إسرائيل أمنها"، مشددًا على "أننا لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة".