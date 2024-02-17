كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. وزير الخارجية يجري عدة لقاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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