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أمريكا تدخل قرار تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ والجماعة ترد

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ياسر رشاد - القاهرة - أدخلت الولايات المتحدة مساء يوم الجمعة، قرار تصنيف جماعة الحوثي اليمنية كـ"منظمة إرهابية" حيز التنفيذ.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس، إن هذا القرار جاء ردًا على الهجمات المتكررة التي نُفذت على السفن المدنية في البحر الأحمر.

 

وأضافت الوزارة، أن الولايات المتحدة ستستمر في التزامها بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وعلق الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، على القرار معتبرا انه يعكس "نفاقًا مكشوفًا ومفضوحًا" من قِبَل الولايات المتحدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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