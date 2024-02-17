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المقاومة الفلسطينية ترشق خط إمداد العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة

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ياسر رشاد - القاهرة -  قالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان لها، منذ قليل، إنه بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية، نفذت رشقة صاروخية من طراز 107 على خط إمداد العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة وأكد مقاتلونا تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة.

 كما أعلنت  كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، إن قواتها استهدفت حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بوابل كثيف من الرصاص.

 وذكرت مصادر صحفية، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط موقع قريش جنوب غرب غزة

 قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخين أطلاقا من لبنان تجاه منطقة "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

 وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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