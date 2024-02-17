حزب الله يقصف موقع رويسات العلم المحتل في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف مجاهدوا المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-‌‏02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت ‌‏17-02-2024 ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏



