الخارجية الألمانية: لتحقيق حل الدولتين يجب ضمان "عدم تكرار هجمات حماس مرة أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم السبت، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ، إنه لتحقيق حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين، يجب أن يكون هناك ضمان بأن شيئا مثل هجمات 7 أكتوبر الماضي التي نفذتها حماس على إسرائيل "لن يحدث مرة أخرى أبدا".

وتزايدت المواقف الغربية المنتقدة للسياسة الإسرائيلية بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، الدعوات لحل الدولتين.

وقالت بيربوك، في ذلك الوقت، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت بيربوك وقتها، قبيل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر.