منافسة شرسة في انتخابات الأطباء البيطريين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تشهد محافظة بني سويف منافسة شرسة في انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، بعد تقدم 10 أطباء لخوض الانتخابات على 5 مقاعد، في الانتخابات التي ستجرى 6 مارس المقبل.

يتنافس على مقعد النقيب الدكتور خالد شقير مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، وعضو المجلس التنفيذي للمحافظة، والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري بالمعاش.

كما يشهد مقعدي الأكثر من 15 سنة الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري سابقا، والدكتورة أميرة الكومي رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة الواسطى وخريجة البرنامج الرئاسي للمرأة تقود، والدكتور رمضان توفيق، والدكتور مكرم عبيد الله أمين عام نقابة الأطباء البيطريين سابقا.

ويتنافس على مقعدي أقل من 15 سنة الدكتور إبراهيم نبيل المحاضر بمعهد الإنتاج الحربي، والدكتورة مريم حسين طبيبة بالدعاية الطبية حاصلة على دبلوم الرقابة على اللحوم و الأعذية، والدكتور أحمد حسن بغدادي والدكتور مصطفى عابدين.